إخلاء طائرة لشركة الخطوط الهولندية بعد تهديد بوجود قنبلة

وقالت متحدثة باسم الخطوط الجوية الهولندية "كيه.إل.إم" إنه "تم إخلاء طائرة كانت فى رحلة من بوخارست إلى أمستردام قبل مغادرتها اليوم السبت بعد تلقى تهديد بوجود قنبلة". وأضافت المتحدثة أن "كل الركاب وأفراد الطاقم غادروا الطائرة بسلام وأن السلطات المحلية قامت بتفتيش الطائرة".

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