أحلى طريقة معمول بالتمر ناعم جداً المعمول من أحلى الحلويات التي يفضلها الأطفال والكبار في كل أنحاء الوطن العربي وتبحث العديد من الأمهات والسيدات بالعالم عن عمل جميع الوصفات في المنزل لكي تضمن سلامتها وجودتها ففي هذا المقال سوف نتعرف سوياً عن أحلى وأسهل طريقة لعمل المعمول بالتمر وناعم جداً في المنزل وبأبسط الخامات الموجود في المنزل مكونات معمول التمر بالمنزل مكونات معمول التمر بالمنزل لعمل أحلى معمول وبأسهل طريقة يتم إحضار مكونات إعداد أفضل معمول كما يلي 2 كوب من الدقيق الأبيض

تحضير ملعقة كبيرة من الزبدة

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب من نشا الذرة

تحضير نصف كوب من السكر المطحون

نصف كوب من الزبدة

تحضير تمر للحشو خطوات عمل أحلى معمول بالتمر خطوات عمل أحلى معمول بالتمر سوف نتعرف فى السطور القليلة القادمة على أسهل طريقة للمعمول بالتمر في المنزل وكيف يصبح ناعم جداً من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة كما يلي في إناء عميق يتم نخل الدقيق الأبيض ونشا الذرة والسكر المطحون والفانليا وتقلب المكونات معاً ثم يتم إضافة الزبدة للمكونات السابقة ويتم الخلط جيداً يستمر خلط المكونات جيداً حتى تصبح عجينة ناعمة جداً ثم تترك حوالى ساعة تقريباً حتى ترتاح ثم يتم تقسيم العجينة إلى كورات صغيرة في وعاء آخر على النار يتم وضع الزبدة ثم التمر ويتم الخلط جيداً حتى تتجانس وتشكل على شكل كورات صغيرة يتم حشو كورات العجين بالتمر ثم يتم إعادة تشكيل العجين مرة أخرى ووضعها في صواني ومن خلال ظهر الشوكة يمكن تشكيل وجة العجين ثم يتم وضع الصواني في الفرن على درجة حرارة 180 درجة إلى أن ينضج ويصبح لونه ذهبي وتنضج وبالهنا والشفى

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