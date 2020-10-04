مقتل دبلوماسى أمريكى فى المكسيك

وكتب لانداو فى تغريدة عبر "تويتر" إن المسؤولين علموا بمقتل المسؤول فى الأول أكتوبر. وأضاف: "القنصلية العامة للولايات المتحدة فى تيخوانا وكامل البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة بالمكسيك فى حداد على فقدان أحد مسؤوليها". وتابع قائلا: "نقدم خالص تعازينا لأحبائه وسنعمل مع سلطات إنفاذ القانون حتى تحقيق العدالة له وعائلته".

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