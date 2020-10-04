إصابات كورونا فى العالم تبلغ 34.71 مليون حالة بينها 1.028 مليون وفاة

وأوضحت الوكالة أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات فى الصين فى ديسمبر 2019.

وبحسب "روسيا اليوم"، تصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 7359089 إصابة فى حين بلغ إجمالى الوفيات فى البلاد 208788 حالة.

وجاءت الهند فى المركز الثانى من حيث عدد المصابين مسجلة 6473544 حالة، وبلغ إجمالى الوفيات 100842 حالة.

وحلت البرازيل فى المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة 4880523 إصابة بينما بلغت الوفيات 145388 وهو ثانى أكبر عدد وفيات فى العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا فى المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت 1204502 حالتين، وبلغ إجمالى الوفيات 21251 حالة.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة حادة ناجمة عن تفشى عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذى بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة فى كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهى، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة، وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشى جائحة يوم 11 مارس.