بعد قتال عنيف| أذربيجان تعلن السيطرة على 7 قرى.. وزعيم كاراباخ: قواتنا حققت تقدمًا

قال رئيس جمهورية أرتساخ غير المعترف بها دوليًا (جمهورية ناجورنو كاراباخ) أرايك هاروتيونيان إن قوات جمهوريته حسنت مواقعها بعد قتال عنيف، السبت، وقع قوات أذربيجان.

وكتب هاروتيونيان على فيسبوك إنه "بعد قتال عنيف، حسنت قوات الدفاع مواقعها اليوم، مما مهد الطريق لمزيد من التقدم"، مضيفًا أنه لا يزال في الخطوط الأمامية.

من جانب آخر، غادر وفد برئاسة رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية أرارات ميرزويان في زيارة عاجلة إلى جمهورية أرتساخ غير المعترف بها (جمهورية ناجورنو كاراباخ) ، حسبما أفاد المكتب الصحفي للجمعية في بيان.

وجاء في بيان يوم السبت أنه "في إطار الزيارة [إلى جمهورية ناجورنو كاراباخ غير المعترف بها] أجرى ميرزويان محادثات منفصلة مع زميله من آرتساخ، آرثر توفماسيان، واستمرت المحادثات في وقت لاحق بشكل موسع".

وبحسب البيان ، تبادل المشرعون الأرمن وناجورنو كاراباخ المعلومات حول "الوضع العسكري والسياسي والدبلوماسي".

من جانبه، قال الرئيس الأذربيجاني علييف إن أذربيجان تسيطر على سبع قرى على طول خط السيطرة في كاراباخ.

وكتب علييف على تويتر "اليوم حرر الجيش الأذربيجاني قرى طاليش في منطقة تيرتير ومهديلي وشاخيرلي وأشاغا ماراليان وشيبي وكويجاك في منطقة جبرائيل وأشاغا عبد الرحمنلي في منطقة فضولي".

بينما تقول أرمينيا إن أذربيجان فقدت 10 طائرات بدون طيار وثلاث طائرات ومروحية في نزاع كاراباخ يوم السبت.

وسُمع دوي عدة انفجارات في ستيباناكيرت، عاصمة جمهورية ناجورنو كاراباخ غير المعترف بها، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك من مكان الحادث يوم السبت، بينما لم يتضح حتى الآن أي المنشآت قد استهدفت، وبحسب وزارة خارجية المنطقة الانفصالية، فإن "القوات الأذربيجانية قصفت ستيباناكيرت".