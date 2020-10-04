بعد إصابة ترامب.. بومبيو يختصر جولته الآسيوية

أعلن وزارة الخارجية الأميركية، السبت، أن مايك بومبيو سيسافر إلى اليابان في وقت لاحق الأحد، ضمن جولته الآسيوية، التي جرى اختصارها بسبب إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا ، ودخوله المستشفى حيث يتقلى العلاج.

وذكرت الخارجية الأميركية، وفق "رويترز" أن بومبيو ألغى زيارات منغوليا وكوريا الجنوبية التي كانت مقررة في جدول الجولة سلفا.

وكان بومبيو يعتزم في البداية زيارة البلدان الثلاثة في الفترة بين الرابع والثامن من أكتوبر.

ولن تستغرق زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى اليابان سوى يومين يعود بعدها إلى الولايات المتحدة.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتيغاس، أن بومبيو سيلتقي في طوكيو وزراء خارجية أستراليا والهند واليابان، وفق "فرانس برس".

ويأتي اختصار المهمة الخارجية للوزير المقرب من ترامب، مع تزايد المخاوف حول صحة الرئيس البالغ من العمر (74 عاما).

وقالت صحيفة "يابان تايمز" إنه يُنظر إلى لقاء وزراء الخارجية على أنه خطوة معارضة لدور الصين المتنامي في المنطقة.

وهذه أول جولة آسيوية لبومبيو منذ نحو عام، وتأتي في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، على خلفية أكثر من ملف، لكن أبرزها حاليا كورونا، الذي يصفه ترامب بـ"الفيروس الصيني".