الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أكدت اللجنة الصينية فى بيانها، أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت 26 حالة إصابة أخرى، ولكنها خالية من الأعراض.
يذكر أن الصين سجلت إجمالاً 85450 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4634 حالة.
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