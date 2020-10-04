بسبب إصابة ترامب بكورونا.. بومبيو يختصر جولته الآسيوية

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قطع رحلته إلى شرق آسيا بعد إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا، ودخوله المستشفى.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو سيغادر البلاد متوجها إلى اليابان يوم الأحد لكنه لن يزور منغوليا وكوريا الجنوبية كما كان مقررا.

وكان من المفترض أن يزور بومبيو الدول الثلاث في الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر، لكن إصابة ترامب جعلته يحافظ على زيارته إلى طوكيو يوم الأحد لكنه سيعود إلى واشنطن في 6 أكتوبر بعد مشاورات مع نظرائه اليابانيين واجتماع أوسع مع وزراء خارجية الهند وأستراليا.

وتأتي زيارة بومبيو إلى شرق آسيا، وهي الأولى له للمنطقة منذ أكثر من عام، في وقت العلاقات الأمريكية مع بكين في أسوأ حالاتها منذ عقود.

وكان ترامب أعلن عن مرضه في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، وتم نقله جوا من البيت الأبيض إلى مركز والتر ريد الطبي بالقرب من واشنطن.

وقال في مقطع فيديو من المستشفى أمس السبت إنه شعر "بتحسن كبير" لكن الأيام القليلة المقبلة ستكون "الاختبار الحقيقي".

وأضاف: "أتيت إلى هنا وكنت أشعر بأنني على ما يرام، ولكنني أفضل بكثير الآن، وأعمل بجد من أجل العودة لأنه لا يزال علينا أن نجعل أمريكا عظيمة مجددا - شعار حملته الانتخابية- وقمنا بعمل رائع في هذا الصدد لكن لا يزال هناك العديد من الخطوات لاتخاذها لإنهاء هذا العمل".

وكشف طبيب البيت الأبيض، اليوم الأحد، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وزوجته ميلانيا المصابين بفيروس كورونا.

ونقلت "سكاي نيوز"، عن طبيب البيت الأبيض إن ترامب يبلي بلاء حسنا وأحرز تقدما كبيرا منذ تشخيصه بفيروس كورونا، مضيفا أنه لم يتجاوز المرحلة الصعبة بعد لكنه الفريق الطبي يشعر بتفاؤل حذر.

وتابع: "ترامب لم يصب بارتفاع في درجة الحرارة ولم يكن بحاجة لأكسجين إضافي".