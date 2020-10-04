كوريا الجنوبية تسجل 64 إصابة كورونا جديدة

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا فى كوريا الجنوبية إلى 421 حالة بعد تسجيل حالة واحدة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

كما ارتفعت أعداد الحالات الحرجة والخطرة إلى 105 حالات بعد إضافة حالة خلال اليوم السابق. بينما تعافت 58 حالة جديدة خلال اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالى المتعافين من الوباء إلى 21 ألفاً و845 حالة.