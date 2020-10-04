وفد سويدى فى سوريا لإعادة أطفال داعش

ووفقا لما نقله موقع "الكومبس" الإلكترونى عن صحيفة "إكسبرسن" السويدية، فإن الوفد مكون بشكل أساسى من أعضاء فى وزارة الخارجية، إذ تعتبر هذه الزيارة هى الثانية من نوعها خلال أكثر من عام.

ولفت الموقع إلى أن الزيارة السابقة كانت فى ربيع 2019، حينما عاد أطفال الداعشى مايكل سكراومو السبعة إلى السويد.

لكن هذه المرة، ذكرت مصادر الصحيفة أن الوفد سيلتقى أيضاً بالعائلات السويدية فى المخيمات، وهو أمر لم يتم فى المرة السابقة، حيث سيجلس الوفد مع أمهات أولئك الأولاد، وسيسألهن إذا كن موافقات على عودة أطفالهن إلى السويد.

وبحسب الصحيفة، لا تريد وزارة الخارجية التعليق على المعلومات الخاصة برحلة الوفد السويدى إلى سوريا لأسباب أمنية والسرية القنصلية كذلك.