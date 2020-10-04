إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 34.7 مليون حالة

تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم 34.7 مليون حالة.

وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم 34 مليونًا و706 آلاف و736 حالة.

ووصل عدد الوفيات إلى مليون و29 ألفًا و969 وفاة حتى مساء أمس.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة العشرين من حيث أعلى الدول تسجيلًا للإصابات والوفيات على مستوى العالم، تلتها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتشيلي وإيران والعراق وبنجلاديش.

وسجلت إصابات بفيروس كورونا في نحو 210 دول ومناطق منذ اكتشاف الوباء في الصين أواخر العام الماضي.