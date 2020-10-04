وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ صباح

استقبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم الأحد، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبرـ الذي وصل إلى البلاد لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد.
ووفقًا لصحيفة "الوطن" الكويتية، استقبل الشيخ نواف الأحمد، في المطار الأميري صباح اليوم، ممثل الحكومة الأمريكية وزير الدفاع مارك إسبر والوفد المرافق، الذي وصل لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، الذي توفى الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 91 عاما.
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أدي الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية أميرا للبلاد، في جلسة خاصة بمجلس الأمة، وفقًا لنص المادة ٦٠ من الدستور.
وبعد أداء اليمين ألقى الأمير نواف خطابًا، أبن فيه الأمير الراحل، أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال إن الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له داخليا وخارجيا، مؤكدا أنه رمز شامخ قدم الكثير لشعبه وأمته.
وتابع الشيخ نواف الصباح: "نستذكر باعتزاز توجيهات الأمير الراحل ونصائحه السديدة".
وأضاف الشيخ نواف: "بلدنا يواجه ظروفا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، والكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد".
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