إصابة وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية جيلا جملييل، اليوم الأحد، عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء الفحص الطبي لها.

وقالت جيلا على حسابها بموقع "تويتر" إن فحص فيروس كورونا كان إيجابيًا، مضيفة: "أشعر أنني بحالة جيدة وآمل أن أتعافى بسرعة".

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، تعد جيلا رابع وزيرة في الحكومة الإسرائيلية تصاب بوباء كورونا منذ مارس الماضي.

وحسب صحيفة "يديعون أحرونوت"، لم يتم الإبلاغ عما إذا كانت الوزيرة على اتصال مع أي مسئولين كبار آخرين داخل الليكود أو الحكومة.

ياتي ذلك وسط فرض الحكومة الإسرائيلية إغلاقًا على مستوى البلاد في 18 سبتمبر، في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا، وذلك عقب وصول البلاد إلى أعلى معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في العالم.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، سجلت إسرائيل أكثر من 264 ألف إصابة بفيروس كورونا، ونحو 1700 حالة وفاة منذ بداية الوباء.