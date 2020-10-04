أعلنت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية جيلا جملييل، اليوم الأحد، عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء الفحص الطبي لها.
وقالت جيلا على حسابها بموقع "تويتر" إن فحص فيروس كورونا كان إيجابيًا، مضيفة: "أشعر أنني بحالة جيدة وآمل أن أتعافى بسرعة".
ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، تعد جيلا رابع وزيرة في الحكومة الإسرائيلية تصاب بوباء كورونا منذ مارس الماضي.
وحسب صحيفة "يديعون أحرونوت"، لم يتم الإبلاغ عما إذا كانت الوزيرة على اتصال مع أي مسئولين كبار آخرين داخل الليكود أو الحكومة.
ياتي ذلك وسط فرض الحكومة الإسرائيلية إغلاقًا على مستوى البلاد في 18 سبتمبر، في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا، وذلك عقب وصول البلاد إلى أعلى معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في العالم.
وبحسب معطيات وزارة الصحة، سجلت إسرائيل أكثر من 264 ألف إصابة بفيروس كورونا، ونحو 1700 حالة وفاة منذ بداية الوباء.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت عن توفير أداة اختبار جديدة يمكنها تشخيص الإصابة بفيروس كورونا خلال دقائق، وهو ما من شأنه أن يعزز بدرجة كبيرة قدرة البلدان ذات الدخل المتوسط والمحدود على رصد انتشاره.
يأتي ذلك فيما قال باحثون إن عدد حالات الوفاة في أنحاء العالم تجاوز مليون شخص، وذلك مع استمرار تسجيل زيادات حادة في أعداد الإصابة الجديدة في العديد من الدول.
ويمكن أن يُحدث الاختبار الجديد، الذي تبلغ تكلفته خمسة دولارات، تحوّلا في تتبع مرض كوفيد-19 في البلاد الأقل ثراء، التي تعاني نقصا في موظفي القطاع الصحي وعجزا في المختبرات.
وسيوفر اتفاق مع شركات مُصنّعة 120 مليون وحدة اختبار على مدى ستة أشهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.