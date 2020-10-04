خلال 24 ساعة.. تسجيل أكثر من 75 ألف إصابة بـ كورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 75 ألفًا و829 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 6 ملايين و549 ألفًا و373 حالة.
ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 940 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 101 ألف و782 حالة.
جاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم 34.7 مليون حالة.
وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم 34 مليونًا و706 آلاف و736 حالة.
ووصل عدد الوفيات إلى مليون و29 ألفًا و969 وفاة حتى مساء أمس.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة العشرين من حيث أعلى الدول تسجيلًا للإصابات والوفيات على مستوى العالم، تلتها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتشيلي وإيران والعراق وبنجلاديش.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت عن توفير أداة اختبار جديدة يمكنها تشخيص الإصابة بفيروس كورونا خلال دقائق، وهو ما من شأنه أن يعزز بدرجة كبيرة قدرة البلدان ذات الدخل المتوسط والمحدود على رصد انتشاره.
يأتي ذلك فيما قال باحثون إن عدد حالات الوفاة في أنحاء العالم تجاوز مليون شخص، وذلك مع استمرار تسجيل زيادات حادة في أعداد الإصابة الجديدة في العديد من الدول.
ويمكن أن يُحدث الاختبار الجديد، الذي تبلغ تكلفته خمسة دولارات، تحوّلا في تتبع مرض كوفيد-19 في البلاد الأقل ثراء، التي تعاني نقصا في موظفي القطاع الصحي وعجزا في المختبرات.
وسيوفر اتفاق مع شركات مُصنّعة 120 مليون وحدة اختبار على مدى ستة أشهر.
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