رداعلى غارات أذربيجان اليوم.. القوات الأرمينية تقصف مدينة قانجا

في أول ردٍ عسكري من قبلها على أذربيجان، قامت القوات الأرمينية بقصفٍ صاروخي على مدن يتحصن بها مقاتلون أذريون، وفق ما قالت وسائل إعلام متفرقة.

وأعلنت أذربيجان أن مدينة قانجا التي تتواجد بها قواتها تتعرض لقصف من جانب القوات الأرمينية.

قبل ذلك، بدأت القوات الأذربيجانية، اليوم الأحد، مرة أخرى بتوجيه ضربات تستهدف كبرى مدن ناجورني كاراباخ وعاصمة جمهورية آرتساخ "ستيباناكيرت".

وفي وقت سابق، تم نقل المواطنين إلى الملاجئ بعد إنذار من الغارات الجوية.

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأحد، إن أذربيجان تسيطر على سبع قرى على طول خط السيطرة في كاراباخ.

وكتب علييف على "تويتر": "اليوم حرر الجيش الأذربيجاني قرى طاليش في منطقة تيرتير ومهديلي وشاخيرلي وأشاغا ماراليان وشيبي وكويجاك في منطقة جبرائيل وأشاغا عبد الرحمنلي في منطقة فضولي".

وقال رئيس جمهورية أرتساخ غير المعترف بها دوليًا (جمهورية ناجورنو كاراباخ) أرايك هاروتيونيان إن قوات جمهوريته حسنت مواقعها بعد قتال عنيف، السبت، وقع قوات أذربيجان.

وكتب هاروتيونيان على فيسبوك أنه "بعد قتال عنيف، حسنت قوات الدفاع مواقعها اليوم، مما مهد الطريق لمزيد من التقدم"، مضيفًا أنه لا يزال في الخطوط الأمامية.

وابتداءً من 27 سبتمبر شنت أذربيجان بدعم من تركيا عمليات عسكرية ضد آرتساخ، مستخدمة ترسانتها بالكامل واستهدفت حتى السكان المدنيين على كل من آرتساخ وأرمينيا.