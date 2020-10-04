اعتقال مسؤول استخبارات داعش ومساعده في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، القبض على مسؤول ما يسمى جهاز استخبارات داعش ومعاونه ببغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان وزارة الداخلية إن وكالة الاستخبارات المتمثلة في مديرية استخبارات بغداد ألقت القبض على أحد قادة داعش الإرهابية الذي يعمل كمسؤول جهاز الاستخبارات في ولاية الفلوجة بداعش ويدعى "أبو سالم المولى" وشقيقه الذي يعمل معاونًا له.

يأتي ذلك عقب شن عملية استخباراتية مشتركة بين مديريتي استخبارات بغداد واستخبارات الشرطة الاتحادية.

وأضاف البيان أن "عملية القبض جاءت بعد متابعتهما من قضاء الفلوجة إلى محافظة بغداد، وتحديدا منطقة الدورة"، لافتا إلى أنه من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لـ داعش واشتراكهما بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

وأشار إلى أنه تم إيداعهما في السجن لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وكانت خلية الإعلام الأمني بالعراق، أعلنت الخميس الماضي، عن محاصرة وقتل 3 عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش داخل نفق أثناء عملية وادي الثرثار، فضلا عن العثور على 3 درجات نارية في منطقة وادي الصفا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت خلية الإعلام الأمني العراقية عملية عسكرية في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين لملاحقة عناصر تنظيم داعش.