رغم تزايد مخاوف إصابته بالفيروس.. جو بايدن: لم أخضع لفحوصات كورونا

كشف المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، أنه لم يُجر له فحص فيروس كورونا أمس السبت.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يواجه بايدن، البالغ من العمر 77 عامًا، خطرًا كبيرًا إذا أصيب بفيروس كورونا، بالنظر إلى عمره، فضلا عن أنه التقى الرئيس دونالد ترامب ــ المصاب بفيروس كورونا ــ في المناظرة الرئاسية الأولى بكليفلاند.

وصباح أمس السبت، كان بايدن في قداس داخل إحدى الكنائس وسط مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير - مسقط رأسه، وعند مغادرته، سُئل عما إذا كان قد تم فحصه اليوم، ليرد: "لا.. لكن من المرجح صباح غد"، ثم ركب موكبه دون أن يجيب على أسئلة أخرى.

ويواصل المرشح الديمقراطي حملته الانتخابية بولاية ميشيجان بعد الخضوع لفحص فيروس كورونا مرتين وظهور نتائج سلبية الجمعة الماضي.

وأعلنت حملة بايدن توقفها عن نشر مواد الدعاية السلبية التي تنتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وذلك بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وقال بايدن في خطابه بمدينة جراند رابيدز في وقت سابق، إن هذه الأوقات ليست لحظة للمعارك الحزبية ويجب أن يتحد الشعب الأمريكى كأمة واحدة.

وعلى الرغم من ذلك، أفادت حملة الرئيس دونالد ترامب بأنها لن ترد بالمثل على هذة الخطوة وسوف تواصل بث عدد كبير من الإعلانات والدعاية السلبية التي تهاجم بايدن واليسار المتطرف.