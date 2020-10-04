الإمارات: ندعم السودان وكل ما يسهم في استقرار شعبه





وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - عن تقديرها لجهود الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان وكافة الأطراف التي ساهمت في هذا الإنجاز التاريخي، مجددة تأكيدها على وقوف الإمارات التام مع السودان الشقيق، ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ورخائه، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية والازدهار والاستقرار.

كما أعربت عن أملها في أن يحقق هذا الاتفاق التطلعات المرجوة، ويرسخ متطلبات السلام بما يعود بالخير والنفع على الشعب السوداني وعلى المنطقة.