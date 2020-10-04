جونسون : ترامب يحصل على أفضل رعاية ممكنة وسيتعافى

وفى مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى"، اليوم، قال جونسون: "أنا على يقين من أن الرئيس ترامب سيصبح على ما يرام. إنه يحصل على أفضل رعاية ممكنة.. هو فقط بحاجة.. أعنى أن المهم هو أن يتبع نصائح الأطباء، إنه يتلقى نصائح طبية رائعة".
وكان جونسون أصيب بفيروس كورونا فى أواخر مارس الماضى، ودخل إثر ذلك إلى المستشفى لمدة أسبوع، منها ثلاث ليال فى وحدة العناية المركزة، وقال إنه تعافى تمامًا ولا يعانى مما يُعرف باسم أعراض كورونا الممتدة.
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