الفلبين تسجل 100 وفاة و3190 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة فى الفلبين، اليوم الأحد، تسجيل 3190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات بالوباء فى البلد الآسيوى إلى 322 ألفاً و497 حالة.

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