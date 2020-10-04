رئيس كاراباخ يتعهد بمواصلة قصف منشآت أذربيجان العسكرية

تعهد رئيس جمهورية كاراباخ، غير المعترف بها، أرايك هاروتيونيان، اليوم الأحد، بمواصلة قصف منشآت أذربيجان العسكرية.

ووفقا لوكالة "أرمن برس"، أعلن رئيس كاراباخ تعليق قصف مدينة "كنجا" لتفادي سقوط مدنيين.

ودعا هاروتيونيان السكان الأذربيجانيين إلى مغادرة هذه المدن على الفور لتجنب الخسائر المحتملة".

وحذر هاروتيونيان من أن المسؤولية كاملة تقع على عاتق القيادة الأذربيجانية.

وكان الرئيس الأذربيجاني علييف أعلن أن أذربيجان تسيطر على سبع قرى على طول خط السيطرة في كاراباخ. وكتب علييف على تويتر "اليوم حرر الجيش الأذربيجاني قرى طاليش في منطقة تيرتير ومهديلي وشاخيرلي وأشاغا ماراليان وشيبي وكويجاك في منطقة جبرائيل وأشاغا عبد الرحمنلي في منطقة فضولي". بينما تقول أرمينيا إن أذربيجان فقدت 10 طائرات بدون طيار وثلاث طائرات ومروحية في نزاع كاراباخ يوم السبت. وسُمع دوي عدة انفجارات في ستيباناكيرت، عاصمة جمهورية ناجورنو كاراباخ غير المعترف بها، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك من مكان الحادث يوم السبت، بينما لم يتضح حتى الآن أي المنشآت قد استهدفت، وبحسب وزارة خارجية المنطقة الانفصالية، فإن "القوات الأذربيجانية قصفت ستيباناكيرت".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم رئاسة آرتساخ، فاهرام بوجوسيان، إن قاعدة كنجا العسكرية الجوية التي تستخدمها القوات الأذربيجانية لمهاجمة المدنيين في آرتساخ دمرت بالكامل.

وأضاف أن: "مطار كنجة العسكري مدمر" وعلى الرغم من التحذيرات العديدة يواصل الجيش الأذربيجاني استهداف السكان المسالمين في ستيباناكيرت بأنظمة بولونيز وسميرش، من الآن فصاعدًا أصبحت المنشآت العسكرية المنتشرة بشكل دائم في المدن الأذربيجانية الكبرى أهدافًا مشروعة لجيش الدفاع.