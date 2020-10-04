اسأل مجرب.. رئيس الوزراء البريطاني يقدم نصائح لترامب للتعامل مع كورونا

أعطى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، خبرته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يمكث في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، وأوضح له كيف يمكنه التعامل مع كوفيد-19.

ووفقا لـ "رويترز"، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه على يقين من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المصاب بكورونا يتلقى رعاية جيدة وأنه سيصبح بخير.



وفي مقابلة له مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) أكد جونسون: "أنا على يقين من أن الرئيس ترامب سيصبح على ما يرام. وأنه يحصل على أفضل رعاية ممكنة.. هو فقط بحاجة.. أعني أن المهم هو أن يتبع نصائح الأطباء، إنه يتلقى نصائح طبية رائعة".

وقال رئيس الوزراء البريطاني، الجمعة الماضية، إنه يتمنى الشفاء للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وأضاف جونسون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أطيب تمنياتي للرئيس ترامب والسيدة الأولى.. أتمنى لهما الشفاء العاجل من فيروس كورونا".

جدير بالذكر أنه في أواخر مارس الماضي، أصيب جونسون بكورونا ودخل المستشفى لمدة أسبوع منها ثلاث ليال في وحدة العناية المركزة.

وكان ترامب أعلن عن مرضه في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، وتم نقله جوا من البيت الأبيض إلى مركز والتر ريد الطبي بالقرب من واشنطن.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر ترامب تغريدة عبر حسابه على "تويتر" من داخل مركز والتر ريد العسكري الطبي تحدث خلالها عن حالته الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف: "أعتقد أنني سأعود قريبا لإكمال الحملة الانتخابية ومواصلة ما بدأناه وما حققناه من أرقام ونحن فخوين بذلك".

وأكد ترامب أنه يشعر بأنه على ما يرام، ولكن لا أحد يعلم ما قد يحدث في الأيام القليلة المقبلة "هذا هو الاختبار الحقيقي.. سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين".

