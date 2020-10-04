في 15 دقيقة.. هكذا استعد المسجد الحرام لاستقبال الفوج الثاني بعد مغادرة 1000 معتمر

منذ أن شرع المسجد الحرام فتح أبوابه لاستقبال الحجاج والمعتمرين ، وتحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بشدة على سلامة قاصدى الحرمين الشريفين.

وتتخذ الرئاسة العامة لشئون الحرمين حاليًا إجراءات احترازية مشددة بعد استقبال المسجد الحرام أول فوج للمعتمرين، حيث اتخذت عدة إجراءات من شأنها سلامة المعتمرين قامت بالآتي:

غسيل وتعقيم جميع أرجاء المسجد الحرام وساحاته عبر 400 عامل، بعد أن غادر معتمرو الوفد الأول والبالغ عددهم 1000 معتمر البيت العتيق بعد أدائهم مناسك العمرة، واستعدادًا لاستقبال الوفد الثاني.

وتأتي عمليات الغسيل والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام، وضمن خطتها لاستقبال المعتمرين.

كما جندت الرئاسة لاستقبالهم جميع أجهزتها متخذة كافة التدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامتهم، حيث سيتم غسيل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه 10 مرات يوميًا،

تم توزيع 300 صبانة على مداخل أبواب المسجد الحرام والمصليات، وكذلك دورات المياه، وتحديد 900 لتر معقم للأيادي يوميا، و1000 لتر معقم للسجاد، و2500 لتر معقم للأسطح، وتجهيز ثلاث نقاط لتوزيع العربات، و5000 آلاف عربة يدوية مجانية، و600 عربة كهربائية، ويقوم على الإشراف الميداني أكثر من 100 مشرف ميداني لمتابعة سير العربات والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية،

توفير 26 ألف عبوة ماء زمزم يوميًا لضيوف الرحمن من معتمرين ومصلين، يتم توزيعها في 6 نقاط، وفق إجراءات وقائية بحيث يتم تعقيم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويتم توزيعها من قبل العاملين بإدارة سقيا زمزم وفق الضوابط والتعليمات الصحية.