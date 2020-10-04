دولة جديدة تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

انضمت دولة جزر سليمان الصغيرة إلى القائمة العالمية للدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد، والذي أصاب تقريبًا أغلب دول العالم، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وسجلت جزر سليمان، أول إصابة بوباء كوفيد - 19، مايجعلها أحدث دول العالم التي يظهر بها الوباء، وهو ما يخفض عدد الدول الصغيرة والمناطق المعزولة التي لم تسجل أي حالة حتى الآن إلى تسعة.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء في جزر سليمان "ماناسيه سوجافاري"، أن طالبًا وصل مؤخرًا من الفلبين في رحلة أعادت 96 مواطنًا خضع لفحص أظهر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأبدى سوجافاري أسفه لظهور الوباء حيث قال: "يؤلمني أن أقول إننا خسرنا وضعنا كدولة خالية من كوفيد - 19 رغم مجهودنا المشترك لمنع الوباء من الوصول إلينا".

وأضاف سوجافاري ، أنه جراء ذلك تم البدء في اجراءات تتبّع المخالطين وتنفيذ تدابير أخرى تهدف إلى منع انتشار الفيروس.

وأكد أنه ليس من الضروري فرض حجر منزلي.

ويبلغ عدد سكان جزر سليمان 652,858 ألف نسمة بحسب إحصاء عام 2018.

وفيروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان.

ومن المعروف أن عددًا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس).

ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مرض كوفيد-19، ومرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا.

ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019.

وقد تحوّل كوفيد-19 الآن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم.

ووصل عدد المصابين بوباء كوفيد-19 في العالم إلى35,139,699 مليون، بينما بلغ عدد المتوفين 1,038,021.