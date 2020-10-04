بالفيديو : حزب الله ينظم جولة إعلامية في موقع أكد نتنياهو تخزين الحزب أسلحة فيه

دوت الخليج :- نظم حزب الله جولة لوسائل الإعلام في منطقة الجناح، وذلك ردا على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجود مخزن أسلحة للحزب في المنطقة وقرب شركة لتوزيع جرار الغاز.
وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في كلمة خلال الجولة: "نحن لسنا كشافين لدى العدو ولا نقدم له معلومات".
وأضاف: "هذه الجولة تكشف أن هذه المنشأة لا صلة لها بتخزين الأسلحة للمقاومة، ونحن قمنا بهذه الجولة لكي نكذب اتهامات نتنياهو ونمنع تحريضه للشعب اللبناني على المقاومة الشريفة"، مؤكدا "عدم وجود صواريخ في هذا المكان".
وتابع: "ادعاءات العدو كاذبة وهذه المنشأة هي منشأة صناعية لشخص لبناني وفيها عمال ولا يوجد فيها أي صورايخ ونحن نظمنا هذه الجولة بشكل سريع لكشف كذب نتنياهو".
المصدر: وكالات
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