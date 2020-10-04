25 غارة على 5 محافظات وخروقات مستمرة بالحديدة
شن طيران العدوان السعودي 25 غارة على محافظات صعدة ومأرب والجوف والبيضاء وحجة، فيما صعّدت قوى العدوان خروقاتها بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 202 خرقاً بالحديدة منها تحليق 14 طائرة حربية و16 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية وكيلو 16 والمنظر ومدينة الحديدة والفازة والدريهمي
وأشار المصدر إلى أن من بين خروقات العدوان 63 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و109 بالأعيرة النارية المختلفة.
ولفت المصدر إلى أن أدوات العدوان قصفت بـ26 قذيفة مدفعية ودبابة قرى الشجن والجربة بمدينة الدريهمي، كما استهدفت بصاروخ كاتيوشا منزل مواطن في قرية الجربة بالتزامن مع استهداف مكثف بالأعيرة الثقيلة قرى الشجن والجربة والمُنْقُم والدحفش.
وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي شن ست غارات على الفرع بمديرية كتاف وغارة على مديرية باقم.
وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان سبع غارات على مديرية مدغل وثلاث على مديرية صرواح وغارتين على مديرية الرحبة.
كما شن طيران العدوان غارة على منطقة اللبنات بمديرية الحزم بالجوف وغارة على منطقة المزرق بمديرية حرض بمحافظة حجة، وشن غارة على مديرية ردمان بمحافظة البيضاء، وثلاث غارات على البقع قبالة نجران.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 25 غارة على 5 محافظات وخروقات مستمرة بالحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.