كورونا "يضرب" سالزبورغ.. والفريق في الحجر الصحي

أعلن النادي النمساوي، ريد بول سالزبورغ، الأحد، عن إصابة ثلاثة لاعبين من فريقه بفيروس كورونا المستجد بعد المبارته ضد ماكابي تل أبيب الإسرائيلي في تصفيات مسابقة الدوري الأوروبي

وأكد سالزبورغ بطل النمسا على موقعه الرسمي بأن أحدا من اللاعبين الثلاثة يعاني من أعراض، لكنهم يخضعون للحجر الصحي.

وأضاف النادي النمساوي: "بطبيعة الحال، سنقوم بإجراء فحوصات دورية في الفترة القادمة" مشيرا إلى أن لاعبيه الدوليين لن يتمكنوا من الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني في الأسبوعين المقبلين.

وكان سالزبورغ قد تغلب على ماكابي 3-1 إيابا، ليتفوق عليه 5-2 في مجموع المباراتين، ويتأهل إلى دور المجموعات.

وسجلت في النمسا حتى الآن 48 الف اصابة بجائحة كوفيد-19، أدت إلى وفاة 813 شخصا.