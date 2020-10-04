أذربيجان تعلن إصابة رئيس جمهورية ”قره باغ” بجروح بليغة جراء غارة

أعلن مساعد رئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، اليوم الأحد، أن رئيس جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، أرايك هاروتيونيان، أصيب بجروح بليغة.
وقال حاجييف - إن هاروتيونيان تعرض لجروح بليغة جراء غارة دقيقة شنها الجيش الأذربيجاني.
ووجه مساعد رئيس أذربيجان انتقادات حادة إلى أرمينيا، وشدد على أن بلاده لن تترك بدون رد أي من الهجمات على أراضيها.
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