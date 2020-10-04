المتحدث باسم كاراباخ يكشف حقيقة إصابة رئيس الإقليم في غارة لـ أذربيجان

وقبل قليل، أعلن مساعد رئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، اليوم الأحد، أن رئيس جمهورية كاراباخ، غير المعترف بها، أرايك هاروتيونيان، أصيب بجروح بليغة.

وقال حاجييف، أثناء موجز صحفي، إن هاروتيونيان تعرض لجروح بليغة جراء غارة دقيقة شنها الجيش الأذربيجاني.

ووجه المسؤول الأذربيجاني حديثه لرئيس كاراباخ المعلنة من جانب واحد قائلا له: "اختبئت في المخبأ، لكن جيش أذربيجان عثر عليك هناك أيضا".

وذكرت الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأحد، أن أرمينيا شنت هجوما صاروخيا على مدينة كنجه، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 جرحى المدنيين.

وفي وقت سابق من اليوم، تعهد رئيس كاراباخ، غير المعترف بها، أرايك هاروتيونيان، بمواصلة قصف منشآت أذربيجان العسكرية.

ووفقا لوكالة "أرمن برس"، أعلن رئيس كاراباخ تعليق قصف مدينة "كنجه" لتفادي سقوط مدنيين.

ودعا هاروتيونيان السكان الأذربيجانيين إلى مغادرة هذه المدن على الفور لتجنب الخسائر المحتملة".

وحذر هاروتيونيان من أن المسؤولية كاملة تقع على عاتق القيادة الأذربيجانية.