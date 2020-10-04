صفر وفيات.. الإمارت تسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت دولة الإمارات، اليوم الأحد، قفزة جديدة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء أكثر من 108,906 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا، مما ساهم في الكشف عن 1,041 حالة إصابة جديدة.

وأوضحت الصحة الإماراتية، أن الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 98,801 حالة.

كما أعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح بذلك عدد الوفيات مستقرا عند 426 حالة.

وأضافت الصحة الإماراتية أنه تم شفاء 1,001 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 88,123 حالة.