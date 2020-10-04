أفغانستان تسجل 44 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وأفادت الوزارة - حسبما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية - بأنه تم تسجيل 10 حالات تعافي من الفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت الصحة الأفغانية إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ 39 ألفا و341 حالة، في حين بلغ إجمالي حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس 1462 حالة وفاة.



وبحسب البيانات الصادرة من الصحة العامة الأفغانية فإن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 32 ألفا و852 شخصا، بينما هناك 5027 حالة إصابة نشطة بالفيروس في البلاد.