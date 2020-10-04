وذكرت الرئاسة اللبنانية – في بيان لها اليوم – أن الوفد يضم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إلى جانب وزير الخارجية شربل وهبه.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، قد توجه في وقت سابق من اليوم إلى الكويت لتقديم واجب العزاء إلى أمير البلاد الجديد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد رئاسي لبناني يتوجه غدا إلى الكويت للتعزية في وفاة الأمير الراحل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.