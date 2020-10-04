أخبار اليمن : مستشفيات صنعاء تتسلم معدات طبية من الصحة العالمية

مستشفيات صنعاء تتسلم معدات طبية من الصحة العالميةتسّلمت عدد من مستشفيات محافظة صنعاء اليوم تجهيزات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر أنه تم تسليم هيئة مستشفى 26 سبتمبر في متنه ومستشفيات 22 مايو بضلاع همدان وعومرة بأرحب، أجهزة تصوير تلفزيوني بمواصفات حديثة مع ثلاثة رؤوس مختلفة ووحدات أسنان متكاملة مع ملحقاتها وجهاز أشعة أسنان وأجهزة تحميض ومعالجة وتجهيزات أخرى.

وأكد أن دخول هذه التجهيزات الخدمة، من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين وحصولهم على خدمات نوعية على مستوى المديريات .. لافتا إلى حرص قيادتي الوزارة والمحافظة واهتمامهما في إيصال الخدمات إلى المواطنين عبر المستشفيات المحورية والريفية.

وثمن الدكتور المنتصر استمرار دعم منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي بالمحافظة في جانب البنية التحتية وتأهيل المستشفيات.

وأكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان أنه سيتم وضع حجر الأساس وافتتاح مشاريع تنموية بمناسبة أعياد الثورة اليمنية بتكلفة ثلاثة ملايين و357 ألف دولار.

وأفاد أن هناك مشاريع أخرى جاري تنفيذها ومشاريع سيتم الإعلان عنها في إطار خطة مكتب الصحة لإنجاز مشاريع الرؤية الوطنية مرحلة التعافي والصمود وكذا النقطة السادسة من الأولويات العشر المتمثلة في تحسين خدمات الطوارئ.