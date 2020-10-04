سكاي نيوز تحاور أيقونة التنس العربية والإفريقية أُنس جابر

حققت لاعبة كرة المضرب، التونسية أنس جابر، إنجازا غير مسبوق في مسيرتها، عندما تأهلت للدور الرابع (دور الستة عشر) لبطولة فرنسا المفتوحة، بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا بشوطين لواحد، السبت، في افتتاح مباريات الدور الثالث.
وحسمت اللاعبة التونسية المباراة بشوطين مقابل واحد كانت تفاصيلها (7 ـ 6) ثم (2 ـ 6) و(6 ـ 3)، لتضمن عبورها للدور الرابع على حساب منافستها البيلاروسية صاحبة المركز الثاني عشر في التصنيف الدولي للاعبات التنس المحترفات.
وواصلت أنس جابر (26 عاما) كتابة التاريخ في بطولات "الغراند سلام" الكبرى للتنس، بعد أن أصبحت أول لاعبة عربية وإفريقية تصل عتبة الدور الرابع لدورة فرنسا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى، وهو الإنجاز الذي كانت قريبة منه في دورة 2017 قبل خسارتها آنذاك أمام السويسرية تيميا بازينسكي ( 0ـ 2).
وقالت أنس جابر عقب المباراة: "لم تكن مواجهة سهلة بالمرة، كنت أدرك جيدا أن سابالينكا تملك تصنيفا أفضل مني وكان لا بد لي أن أبذل جهودا إضافية، الشوط الأول كان صعبا ومرهقا ولذلك وجدت صعوبة في الشوط الثاني قبل أن أتدارك الأمر في الشوط الحاسم وأكسب المباراة وبطاقة التأهل للدور القادم".
وتابعت في تصريح خصت به دوت الخليج: "مباراة دور الستة عشر ستكون بالتأكيد صعبة مهما كان اسم المنافسة، ولكن تحدوني عزيمة كبرى للفوز ومواصلة المسيرة ببطولة فرنسا الكبرى التي أعتبرها مرحلة مهمة ومفصلية في حياتي الرياضية".
وتواجه جابر في الدور الرابع، الاثنين، الأميركية دانيالا كولينس المصنفة 57 عالميا.
وفجرت أيقونة التنس العربية والإفريقية موجة من التفاعل والاحتفاء عبر مواقع التواصل، حيث علت صورها صفحات "فيسبوك"، بينما أشادت وسائل الإعلام المحلية بإنجازها الخارق.
ونجحت اللاعبة في أن تحويل وجهة اهتمام عشاق الرياضة في تونس من كرة القدم بوصفها إلى اللعبة الشعبية الأولى إلى الكرة الصفراء، وذلك بفضل تحقيقها نتائج لافتة في كل البطولات التي دخلت غمارها خلال السنوات الثلاث الماضية.
ففي يناير من العام الجاري فجرت اللاعبة مفاجأة من العيار الثقيل بدورة أستراليا المفتوحة حينما بلغت دور الثمانية وهو إنجاز عربي غير مسبوق في رياضة التنس.
وفازت جابر آنذاك على الدانماركية كارولين فوزنياكي صاحبة المركز 36 في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، ثم الصينية وانغ المصنفة 27 عالميا قبل الخسارة في ربع النهائي من الأميركية صوفيا كينين التي توجت فيما بعد باللقب.
وفي أكتوبر 2018، بلغت نهائي دورة موسكو الدولية، ولكنها خسرت اللقب أمام الروسية داريا كاساتكينا.
ونتيجة لعروضها اللافتة، حققت اللاعبة قفزة عملاقة في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، حيث احتلت في أغسطس الماضي المركز 31، وهو أفضل ترتيب لها منذ احترافها كرة المضرب في العام 2012، غير أنها لم تخف طموحها باحتلال مقعد ضمن أول عشرين لاعبة تنس محترفة في العالم في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية.
وكانت جابر المولودة في مدينة قصر هلال (وسط) في 28 أغسطس 1994 قد أحرزت لقب بطولة تونس الدولية أعوام 2013 و2014 و2016، وبطولتي الدار البيضاء (المغرب) وأنطاليا (تركيا) عام 2010، ورولان غاروس المفتوحة لفئة الشابات عام 2011.
كما فازت بعديد الجوائز التكريمية والتي كان آخرها جائزة أفضل رياضية عربية لسنة 2019، والتي تمنحها سنويا مؤسسة "لندن العربية".
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