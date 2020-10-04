سكاي نيوز تحاور أيقونة التنس العربية والإفريقية أُنس جابر

حققت لاعبة كرة المضرب، التونسية أنس جابر، إنجازا غير مسبوق في مسيرتها، عندما تأهلت للدور الرابع (دور الستة عشر) لبطولة فرنسا المفتوحة، بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا بشوطين لواحد، السبت، في افتتاح مباريات الدور الثالث.

وحسمت اللاعبة التونسية المباراة بشوطين مقابل واحد كانت تفاصيلها (7 ـ 6) ثم (2 ـ 6) و(6 ـ 3)، لتضمن عبورها للدور الرابع على حساب منافستها البيلاروسية صاحبة المركز الثاني عشر في التصنيف الدولي للاعبات التنس المحترفات.

وواصلت أنس جابر (26 عاما) كتابة التاريخ في بطولات "الغراند سلام" الكبرى للتنس، بعد أن أصبحت أول لاعبة عربية وإفريقية تصل عتبة الدور الرابع لدورة فرنسا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى، وهو الإنجاز الذي كانت قريبة منه في دورة 2017 قبل خسارتها آنذاك أمام السويسرية تيميا بازينسكي ( 0ـ 2).

وقالت أنس جابر عقب المباراة: "لم تكن مواجهة سهلة بالمرة، كنت أدرك جيدا أن سابالينكا تملك تصنيفا أفضل مني وكان لا بد لي أن أبذل جهودا إضافية، الشوط الأول كان صعبا ومرهقا ولذلك وجدت صعوبة في الشوط الثاني قبل أن أتدارك الأمر في الشوط الحاسم وأكسب المباراة وبطاقة التأهل للدور القادم".

وتابعت في تصريح خصت به دوت الخليج: "مباراة دور الستة عشر ستكون بالتأكيد صعبة مهما كان اسم المنافسة، ولكن تحدوني عزيمة كبرى للفوز ومواصلة المسيرة ببطولة فرنسا الكبرى التي أعتبرها مرحلة مهمة ومفصلية في حياتي الرياضية".

وتواجه جابر في الدور الرابع، الاثنين، الأميركية دانيالا كولينس المصنفة 57 عالميا.

وفجرت أيقونة التنس العربية والإفريقية موجة من التفاعل والاحتفاء عبر مواقع التواصل، حيث علت صورها صفحات "فيسبوك"، بينما أشادت وسائل الإعلام المحلية بإنجازها الخارق.

ونجحت اللاعبة في أن تحويل وجهة اهتمام عشاق الرياضة في تونس من كرة القدم بوصفها إلى اللعبة الشعبية الأولى إلى الكرة الصفراء، وذلك بفضل تحقيقها نتائج لافتة في كل البطولات التي دخلت غمارها خلال السنوات الثلاث الماضية.

ففي يناير من العام الجاري فجرت اللاعبة مفاجأة من العيار الثقيل بدورة أستراليا المفتوحة حينما بلغت دور الثمانية وهو إنجاز عربي غير مسبوق في رياضة التنس.

وفازت جابر آنذاك على الدانماركية كارولين فوزنياكي صاحبة المركز 36 في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، ثم الصينية وانغ المصنفة 27 عالميا قبل الخسارة في ربع النهائي من الأميركية صوفيا كينين التي توجت فيما بعد باللقب.

وفي أكتوبر 2018، بلغت نهائي دورة موسكو الدولية، ولكنها خسرت اللقب أمام الروسية داريا كاساتكينا.

ونتيجة لعروضها اللافتة، حققت اللاعبة قفزة عملاقة في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، حيث احتلت في أغسطس الماضي المركز 31، وهو أفضل ترتيب لها منذ احترافها كرة المضرب في العام 2012، غير أنها لم تخف طموحها باحتلال مقعد ضمن أول عشرين لاعبة تنس محترفة في العالم في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية.

وكانت جابر المولودة في مدينة قصر هلال (وسط) في 28 أغسطس 1994 قد أحرزت لقب بطولة تونس الدولية أعوام 2013 و2014 و2016، وبطولتي الدار البيضاء (المغرب) وأنطاليا (تركيا) عام 2010، ورولان غاروس المفتوحة لفئة الشابات عام 2011.

كما فازت بعديد الجوائز التكريمية والتي كان آخرها جائزة أفضل رياضية عربية لسنة 2019، والتي تمنحها سنويا مؤسسة "لندن العربية".