وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، ارتفع بذلك العدد الإجمالى لحالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 303.498 إصابة مؤكدة. كما أكدت بيانات الصحة الإندونيسية ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء كورونا فى البلاد إلى 11151 وفاة، وذلك بعد تسجيل 96 حالة جديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إندونيسيا تتجاوز الـ300 ألف إصابة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.