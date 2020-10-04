وصفتها بـ «الناجحة» .. أمريكا تشيد بمحادثات الغردقة حول الأمن في ليبيا

أشادت سفارة الولايات المتحدة لدى طرابلس، اليوم الأحد، بمحادثات الغردقة المصرية حول الأمن في ليبيا ووصفتها بـ "الناجحة".

ووفقا لما ذكرته العربية، في نبأ عاجل لها، أكدت سفارة أمريكا لدى طرابلس مواصلة المشاورات حول الوضع الليبي في القاهرة.

وقال السفير الأمريكي: "سوف نتبادل الآراء ووجهات النظر مع مصر للخروج بأفضل نهج لدعم منتدى الحوار الليبي المرتقب". كما أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا عن شكره لمصر لعقدها محادثات تكللت بالنجاح في الغردقة حول الأمن في ليبيا.

وفي 28 سبتمبر 2020، اجتمعت في مدينة الغردقة في مصر وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، وبدأت محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وجاءت هذه الإجتماعات في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معربة عن امتنانها لمصر لتسهيل إجراء المفاوضات بين الفرقاء الليبيين .

كما عبرت فرنسا أيضا عن ترحيبها بالمحادثات الأمنية والعسكرية بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة، مشيدة بالدور المصري في حل الأزمة الليبية، الساعي للتسوية مع الأطراف الدولية الأخرى.