أيام صعبة.. تحذير شديد اللهجة من رئيس وزراء بريطانيا مع اقتراب فصل الشتاء

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، اتخاذ قرار بإعلان الإغلاق الوطني بسبب فيروس كورونا ، لكنه حذر من أنه لا يوجد أي ضمان لتحسن الوضع بحلول عيد الميلاد في الشتاء.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعترف جونسون بأن المواطنين كانوا "غاضبين" بسبب فرض إغلاق الحانات والمطاعم في العاشرة مساءً، وقاعدة الستة، لكنه دافع عن طريقة تعامله مع الأزمة وسط القلق المتزايد على مقاعد حزبه.

ومع انطلاق مؤتمر حزب المحافظين الافتراضي، حث جونسون الجمهور على أن يكون "شجاعًا ويستخدم الحس السليم" للمساعدة في احتواء تفشي كورونا دون تدمير الاقتصاد، معربًا عن أمله في التغلب على الوباء.

لكن في مقابلة مع أحد برامج هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حذر من أن القيود قد تمتد حتى عام 2021.

وقال جونسون: "أعلم أن الناس غاضبون مني وغاضبون من الحكومة.. لكن، كما تعلمون يجب أن أخبركم بكل صراحة، أن الأمر سيستمر في التعثر حتى عيد الميلاد، بل قد تكون شديدة وصعبة بعد ذلك. لكن هذه هي الطريقة الوحيدة للقيام بذلك.

وعن القفزة في الإصابات أمس السبت، أرجع جونسون السبب إلى مشكلة تتعلق بالحوسبة ونظام العد، فضلًا عن تأخير بعض الأشخاص في الحصول على نتائج الاختبارات.

وكانت السلطات الصحية في بريطانيا أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 12872 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ويعد الرقم المسجل هذا ضعف ما سجلته البلاد يوم الجمعة.

وأكد جونسون أنه يتوقع أن تكون "الأشهر القليلة القادمة لوباء كورونا مليئة بالمطبات، لكن الأمور ستبدو مختلفة جذريا في الربيع".

وأضاف: "إذا تحدثت إلى العلماء، فإنهم جميعا متفقون تقريبا على أن الأمور ستكون مختلفة جذريا بحلول الربيع المقبل، وسنكون في عالم مختلف، هذه هي الدورة الطبيعية لوباء مثل هذا".

ولفت: "ولكن في الوقت الحالي، هذا هو التوازن الذي يتعين على المواطنون تبنيه، وهذا هو الخط الذي يتعين علينا اتباعه".