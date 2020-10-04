بشوكولاتة وتغريدة.. ترامب يقدم الشكر لأنصاره من داخل المستشفى

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، تغريدة جديدة من داخل مركز والتر ريد الطبي، الذي يعالج فيه بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأعاد ترامب مقطع فيديو يظهر عددا من الأمريكيين الذين خرجوا لدعمه أمام مركز والتر ريد والاطمئنان عليه، وعلق قائلا: "شكرا جدًا".

وكان أنصار الرئيس ترامب وقفوا خارج مركز والتر ريد الطبي بولاية ماريلاند يومي الجمعة والسبت بعد ثبوت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، حاملين لافتات بعنوان "ترامب 2020"، متمنيين له الشفاء العاجل. فيما سلم رئيس الأركان مارك ميدوز الشيكولاتة التي أرسلها ترامب إلى أنصاره كبادرة شكر أثناء وقوفهم في الخارج ليلة الجمعة، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان البيت الأبيض، نشر في وقت سابق، عدة صور تظهر الرئيس ترامب وهو يواصل عمله داخل مركز والتر ريد الطبي، بعد ساعات من نقله إليه على خلفية إصابته بفيروس كورونا.

وكان ترامب أعلن عن مرضه في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، وتم نقله جوا من البيت الأبيض إلى مركز والتر ريد الطبي بالقرب من واشنطن.

وقال في مقطع فيديو من المستشفى أمس السبت إنه شعر "بتحسن كبير" لكن الأيام القليلة المقبلة ستكون "الاختبار الحقيقي".

وأضاف: "أتيت إلى هنا وكنت أشعر بأنني على ما يرام، ولكنني أفضل بكثير الآن، وأعمل بجد من أجل العودة لأنه لا يزال علينا أن نجعل أمريكا عظيمة مجددا - شعار حملته الانتخابية- وقمنا بعمل رائع في هذا الصدد لكن لا يزال هناك العديد من الخطوات لاتخاذها لإنهاء هذا العمل".

فيما كشف طبيب البيت الأبيض، اليوم الأحد، تفاصيل الحالة الصحية لـ ترامب، قائلا إنه يبلي بلاء حسنا وأحرز تقدما كبيرا منذ تشخيصه بفيروس كورونا، مضيفا "أنه لم يتجاوز المرحلة الصعبة بعد لكنه الفريق الطبي يشعر بتفاؤل حذر.

وتابع: "ترامب لم يصب بارتفاع في درجة الحرارة ولم يكن بحاجة لأكسجين إضافي".