مسلح يطلق النار على تجمع لمؤيدي ترامب في ولاية أوهايو

أعلنت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية، أنها تبحث عن رجل أطلق النار على موكب سيارات مؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، تحقق الشرطة بضاحية هيلارد، في حادث إطلاق النار الذي وقع السبت.

ويُعتقد أن منفذ إطلاق النار كان أحد المشاركين في التجمع، لكن لم يتم القبض عليه بعد.

ومن جانبها، قالت أندريا ليتشفيلد، ضابط الإعلام في شرطة هيلارد، إن الضباط استجابوا لنداء إطلاق النار، لكنهم لم يتأكدوا ما إذا كان التجمع وإطلاق النار مرتبطين ببعضهما.

وأضافت لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هذا شيء نتطلع إليه تمامًا"، مؤكدة أنه لم يصب أحد في الحادث، لكنها لم تفصح عن المزيد من التفاصيل.

ولا يزال مطلق النار طليقا، فيما دعت الشرطة المواطنين إلى الإبلاغ عنه بعد أن نشرت معلومات عنه وهو أنه كان يقود شاحنة سوداء كانت تحمل علم ترامب والعلم الأمريكي، كما يقال إن ملصق مشاة البحرية موجود على السيارة أيضًا، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي".