أعربت تركيا، الأحد، عن إدانتها القصف الصاروخي الذي تعرضت له مدينة كنجا، جنوب أذربيجان، اليوم الأحد، متهمةً أرمينيا بمخالفة اتفاقيات جنيف.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن استهداف أرمينيا للسكان المدنيين في كنجا ، الذي أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين ، يقوض القوانين الدولية.
وأضافت الخارجية التركية: "إن الهجمات الحالية لأرمينيا التي تستهدف السكان المدنيين في غانجا ، ثاني أكبر مدينة في أذربيجان ، هي مظهر جديد من مظاهر الموقف غير القانوني لأرمينيا". وقالت الوزارة في بيان "ندين هذه الهجمات".
وردًا على ذلك، أكدت أرمينيا أن دعم تركيا العسكري لأذربيجان يقوض الأمن الإقليمي، واتهمتها بـ "توسيع الحرب".
وأعلنت أذربيجان، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن مدينة كنجا التي تتواجد بها قواتها تتعرض لقصف من جانب القوات الأرمينية.
قبل ذلك، بدأت القوات الأذربيجانية، اليوم الأحد، مرة أخرى بتوجيه ضربات تستهدف كبرى مدن ناجورني كاراباخ وعاصمة جمهورية آرتساخ "ستيباناكيرت".
وفي وقت سابق، تم نقل المواطنين إلى الملاجئ بعد إنذار من الغارات الجوية.
عهد رئيس جمهورية كاراباخ، غير المعترف بها، أرايك هاروتيونيان، اليوم الأحد، بمواصلة قصف منشآت أذربيجان العسكرية.
ووفقا لوكالة "أرمن برس"، أعلن رئيس كاراباخ تعليق قصف مدينة "كنجا" لتفادي سقوط مدنيين.
ودعا هاروتيونيان السكان الأذربيجانيين إلى مغادرة هذه المدن على الفور لتجنب الخسائر المحتملة".
وحذر هاروتيونيان من أن المسؤولية كاملة تقع على عاتق القيادة الأذربيجانية.
هذا، وقد علن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن حصيلة ضحايا المعارك في أذربيجان من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا.
وقال المرصد إن عدد القتلى ارتفع إلى 72 من المرتزقة الذين قتلوا منذ زجهم في الصفوف الأولى من قبل الحكومة التركية، إلى جانب أذربيجان في المعارك الدائرة ضمن إقليم ناغورني قره باغ ضد أرمينيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد قصف مدينة كنجا.. حرب الاتهامات تشتعل بين تركيا وأرمينيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.