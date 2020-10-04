بعد قصف مدينة كنجا.. حرب الاتهامات تشتعل بين تركيا وأرمينيا

أعربت تركيا، الأحد، عن إدانتها القصف الصاروخي الذي تعرضت له مدينة كنجا، جنوب أذربيجان، اليوم الأحد، متهمةً أرمينيا بمخالفة اتفاقيات جنيف.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن استهداف أرمينيا للسكان المدنيين في كنجا ، الذي أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين ، يقوض القوانين الدولية. وأضافت الخارجية التركية: "إن الهجمات الحالية لأرمينيا التي تستهدف السكان المدنيين في غانجا ، ثاني أكبر مدينة في أذربيجان ، هي مظهر جديد من مظاهر الموقف غير القانوني لأرمينيا". وقالت الوزارة في بيان "ندين هذه الهجمات".

وردًا على ذلك، أكدت أرمينيا أن دعم تركيا العسكري لأذربيجان يقوض الأمن الإقليمي، واتهمتها بـ "توسيع الحرب".

وأعلنت أذربيجان، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن مدينة كنجا التي تتواجد بها قواتها تتعرض لقصف من جانب القوات الأرمينية.

قبل ذلك، بدأت القوات الأذربيجانية، اليوم الأحد، مرة أخرى بتوجيه ضربات تستهدف كبرى مدن ناجورني كاراباخ وعاصمة جمهورية آرتساخ "ستيباناكيرت".

وفي وقت سابق، تم نقل المواطنين إلى الملاجئ بعد إنذار من الغارات الجوية.

عهد رئيس جمهورية كاراباخ، غير المعترف بها، أرايك هاروتيونيان، اليوم الأحد، بمواصلة قصف منشآت أذربيجان العسكرية.

ووفقا لوكالة "أرمن برس"، أعلن رئيس كاراباخ تعليق قصف مدينة "كنجا" لتفادي سقوط مدنيين.

ودعا هاروتيونيان السكان الأذربيجانيين إلى مغادرة هذه المدن على الفور لتجنب الخسائر المحتملة".

وحذر هاروتيونيان من أن المسؤولية كاملة تقع على عاتق القيادة الأذربيجانية.