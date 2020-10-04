المركزى للقوات اللبنانية لـ دوت الخليج: نطالب بكشف حقيقة وجود أسلحة وصواريخ وسط الأحياء السكنية

قال جورج حايك، عضو المجلس المركزى للقوات اللبنانية، إن فرنسا أرادت إبعاد الخلافات عن المبادرة التى اتخذتها مؤخرًا والتى تهدف لإنقاذ النظام اللبناني من أزماته الاقتصادية والسياسية، ومدى قدرتها على استقطاب الدعم الدولي والعربي، والتى كانت تعتبر فى طريقها للفشل الذريع بعد إعتذار دياب عن تشكيل الحكومة.



وأوضح "حايك"، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الثنائي حزب الله وأمل أبناء البلد الذين من المفترض أن يكونوا حريصين عليه أكثر من الفرنسيين أصغوا إلى وشوشات إيران وحساباتها وعطّلوا المبادرة، علمًا أن المركب يسير إلى الانهيار بسرعة صاروخية.



على جانب آخر، طالب عضو المركزى اللبناني، بشفافية حول حقيقة وجود صواريخ وأسلحة فى المناطق السكنية، والتى ادعى وجودها رئيس الوزراء الإسرائيلي ونفى وجودها حزب الله، مؤكدًا أنه لا ثقة إلا بالجيش اللبناني للاستقصاء عن الحقيقة، وإذا تبين أن لا شيء في المناطق السكنية سنقتنع وإذا العكس فالمطلوب إبعادها.