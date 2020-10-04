لتقديم العزاء .. رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى الكويت

توجه صباح اليوم رئيس مجلس السيادة السودانى الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى دولة الكويت في زيارة قصيرة وذلك لتقديم واجب العزاء والمواساة إلى سمو الأمير الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح وإلى شعب دولة الكويت الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله فقيد الأمتين العربية والإسلامية الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي إنتقل إلي جوار ربه في 29 سبتمبر الماضي.

كما سيقدم رئيس مجلس السيادة التهنئة لسمو الأمير الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح بمناسبة توليه منصب أمير دولة الكويت، ذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية.

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وكان قد توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عاما، في الولايات المتحدة الأمريكية بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكانت الكويت قد أعلنت، في 18 يوليو، نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولي عهده، نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، بعد دخول الأمير المستشفى.

وكانت قد وقعت الحكومة الانتقالية السودانية مع تحالف الجبهة الثورية اتفاق السلام السودانى النهائي الشامل بعاصمة دولة جنوب السودان ” جوبا” أمس السبت وسط حضور دولي وأفريقي وأجنبي ومحلي بعد مفاوضات استمرت عاما كاملا.

ووقعت كلا من مصر والإمارات وتشاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي كشهود على اتفاق السلام السودانى.