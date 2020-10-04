الاستعلام عن اختبار القدرات واهم أقسامها في السعودية 2020

يتم الاستعلام عن اختبار القدرات في المملكة العربية السعودية من خلال الخدمة التي يقدمها المركز الوطني للقياس بشكل إلكتروني مجاني لجميع الأفراد في المملكة، وتعتبر مواعيد اختبار القدرات من اهم المواعيد التي ينتظرها العديد من الأفراد في المملكة، حيث يمكنك أن تقوم بالاستعلام عن اختبارات قياس الخاصة بك ونتائجها عن طريق الموقع الالكترونى وتستطيع من خلاله بالتقدم إلى اختبارات قياس القدرات بكل سهولة ويسر بدلا من التوجه إلى مقرات المدارس والجهات التعليمية المختصة.

أهمية اختبار القدرات

اختبار القدرات هو عبارة عن اختبار قبول موحد ويهدف إلى تحديد القدرات لدى الطلاب السعوديين والطلاب المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك قبل التحاقهم بالمرحلة الجامعية من اجل تحديد إمكانية قبولهم قي الجامعات السعودية ويجرى هذا الاختبار من خلال المركز الوطني للقياس.

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس السعودي.

في حالة وجود حساب على الموقع قم بكتابة رقم السجل المدني ثم كلمة المرور ثم الضغط عل مربع تسجيل الدخول.

أما في وحالة عدم وجود حساب لك فاضغط على ليس لديك حساب في (قياس) وسجل الان.

سوف تظهر لك خطوات التسجيل وتظهر لك عدة خيارات عن نوع المتقدم إذا كنت مواطن سعودي أو مقيم أو زائر في جواز مستقل.

ثم قم بكتابة رقم السجل المدني إذا كنت مواطن سعودي أما إذا كنت مقيم أو زائر قم بكتابة رقم الإقامة.

كتابة تاريخ الميلاد بالتقوم الميلادي والهجري.

ثم اضغط على متابعة لاستكمال خطوات التسجيل.

التسجيل في اختبار القدراتأهم أقسام اختبار القدرات

تنقسم اختبارات القدرات إلى عدد من الأقسام كالتالي:

القسم الكمي ويشمل هذا القسم بقياس القدرات من الأسئلة الرياضية الخاصة وفقا لتخصص الثانوية العامة سواء القسم الأدبي أو القسم العلمي، ويركز هذا القسم على القدرة على القياس والاستنتاج وحل المسائل ويشمل 52 سؤال لتخص العلمي وتتوزع الأسئلة وفقا كالاتي: 40% سؤال حسابي و50% سؤال هندسي و13% سؤال تحليل إحصائي و32% سؤال جبري أما الاختبارات النظرية فتشمل 30 سؤال للحساب والتحليل الإحصائي والهندسة.

القسم اللغوي ويشمل أنواع من الأسئلة التي تحدد قدرات معينة للطلاب منها استيعاب المقروء من خلال فهم النصوص وتحليليها، وأيضا استكمال الجمل من خلال فهم الموضوعات القصيرة، بالإضافة إلى الخطأ القياسي حيث يشمل القسم اللغوي 68 سؤال تخصص علمي بالإضافة 91 سؤال تخصص نظري.

القدرة على الاستنتاج.

القدرة على فهم النص المقروء.

القدرة على حل المسائل المبينة على المفاهيم الأساسية الرياضية.

القدرة على القياس.

القدرة على العلاقات المنطقية الطبيعية.

أهداف اختبارات القدرات