شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك سامبا 1442 حيث يعمل هذا البنك على توفير جميع احتياجات الأسرة من تجديد المنزل أو تعليم أفراد الأسرة أو شراء سياره جديدة عن طريق حزمة مختلفة من التمويلات الشخصية المتميزة والموافقة مع الأحكام الشرعية الإسلامية و التي تناسب المواطن وبذلك تكون بمعدل فائدة بسيطة ومسيرة تتناسب مع ظروف المواطن السعودي ويقدم العديد من الخدمات المختلفة والمتنوعة للعملائه والتي ذلك تبعا للظروف الطارئة التي تمر بها المملكة العربية السعودية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد ومن خلال مقالنا هذا عبر موقع ثقفني سنتعرف على اهم الشروط وطريقة التقديم للحصول على التمويل الشخصي من بنك سامبا بخطوات الآتية.

إذا كنت ترغب في الحصول على قرض من بنك سامبا ألا يقل عمر المواطن عن 21 عام إذا كان موظفا بالقطاع الخاص و 18 إذا كان موظفا بالقطاع الحكومي .

يجب ألا تقل فتره العمل وجودته في القطاع الخاص عن ثلاثة اشهر و في القطاع الحكومي عن شهر واحد .

ألا يقل الراتب للموظف بالقطاع الخاص عن 3500 ريال سعودي و للموظف بالقطاع الحكومي عن 2500 ريال .

شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك سامبا 1442

كما يستعرض بنك سامبا العديد من التمويلات لكل من المتقاعدين وأصحاب المعاشات حيث يوفر لهم البنك تمويل شخصي يصل ألى 500 ألف ريال سعودي بحيث لا يقل عمر المتقاعد عن 40 عام وتبدأ هذه التمويلات براتب لا يقل عن 2000 ريال سعودي فقط ويجب على المتقاعد تحويل راتبه من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بهذا البنك . اختيار نوع التمويل الخاص بك. قم بإدخال البيانات الخاصة بك ثم يجب عليك التأكد من صحة هذه البيانات قبل إرسالها. قم بالنقر على أيقونة حفظ الطلب قم بإرسالها.

في حالة الحصول على هذا التمويل الذي يصل إلى 000, 1,500 ريال سعودي .

في حالة الوفاة أو العجز يمكنك التوقف عن سداد هذا التمويل.

قد تصل فترة سداد هذا التمويل إلى خمس سنوات.

بعد سداد %20 من قيمة التمويل الفعلي يمكنك استكمال هذا التمويل.

كيفية التقديم للحصول على تمويل الشخصياهم مميزات هذا التمويل