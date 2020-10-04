تسهيل اكسترا السعودية للخدمات التمويلية للمتقاعدين والعسكرين والعاملين

شركة اكسترا السعودية، تأسست شركة اكسترا السعودية في 2003 ميلادياً في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك شركة اكسترا السعودية حوالي 24 فرعاً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أنها كانت أول شركة تجزيئية تتجه الي الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني، ولذلك تمتلك شركة اكسترا الي الآن 12 مليون مستخدم عبر جميع فروعها في المملكة العربية السعودية، حيث أصدرة شركة اكسترا السعودية تسهيلا كبيرا للتمويلات الشخصية وهي نظام مقترح من الشركة المتحدة للخدمات المالية ، حيث تسعي الشركة الي أن تكون منظمة نشطة تساعد علي توفير التمويلات لعملاءها، لتمكين عملاءها من تنفيذ احتياجاتهم بكل سهولة، وسنوضح لكم من خلال موقعنا هذا ” موقع ثقفني الإخباري” بعض الشروط التي تساعد علي تسهيل لخدمات التمويلية اكسترا السعودية.

شروط تقديم اكسترا للخدمات التمويلية للعاملين

للراغبين في الحصول علي تمويل اكسترا السعودي بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي يمكنك اتباع الشروط التالية للحصول علي تمويل اكسترا:

أولا يجب أن لا تقل فترة العميل كموظف عن سنة كاملة إذا كان سن المتقدم من 23 عام ال 25 عام، واذا كان سن المتقدم من 25 عام الي 60 عام يجب ألا تقل مدة العميل كموظف عن ثلاثة شهور للمواطنين وسنة كاملة للعاملين المقيمين، من شروط تمويل اكسترا أيضاً أن يكون الدخل الشهري للمواطن السعودي لا يقل عن 5000 الأف ريال سعودي 8000 الأف ريال سعودي للعاملين المقيمين بالمملكة العربية السعودية وذلك من اجل الحصول علي تمويل شخصي، يجب أيضاً أن يكون هناك اعتماد لجهة العمل مع الشركة المتحدة للخدمات المالية وذلك من اجل الحصول علي تمويل شركة اكسترا.

شروط التمويل شركة اكسترا للمتقاعدين

للمتقاعدين الراغبين في الحصول علي تمويل شخصي من اكسترا السعودي للمتقاعد بالمملكة العربية السعودية يجب اتباع الشروط التالية من اجل الحصول علي تمويل: يجب أن يكون الدخل الشهري 5000 الأف ريال سعودي وذلك من اجل الحصول علي تمويل من شركة اكسترا السعودي، يجب أيضاً ألا يصل سن المتقدم ال خمسة وستون عام قبل نهاية تسديد القسط، يجب علي المتقدم أن يكون قد قام بالاشتراك في برنامج التقاعد الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية العامة أو المؤسسة العامة للمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية وذلك من اجل الحصول علي تمويل شركة اكسترا السعودية.