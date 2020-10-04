أخبار اليمن : التعليم الفني تعلن نتائج امتحانات دور نوفمبر للمعاهد

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التعليم الفني تعلن نتائج امتحانات دور نوفمبر للمعاهد

أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم النتيجة العامة لمنتسبي معاهد التعليم الفني لدور نوفمبر 2019م بنسبة نجاح 35ر62 في المائة في ثلاثة مساقات. التعليم الفني تعلن نتائج امتحانات دور نوفمبر للمعاهدأعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم النتيجة العامة لمنتسبي معاهد التعليم الفني لدور نوفمبر 2019م بنسبة نجاح 35ر62 في المائة في ثلاثة مساقات. حيث بلغت نسبة النجاح في الدبلوم التقني 13ر 66 في المائة و15ر64 في المائة للثانوية المهنية, و38ر41 في المائة لدبلوم التدريب المهني. ولفت وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن ونائبه الدكتور محمد السقاف إلى إصدار وثائق الطلاب لدور يونيو في كافة المحافظات. وشددا على ضرورة استكمال وثائق الطلاب لدور نوفمبر 2019 نهاية الشهر الجاري.

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