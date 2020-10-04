رسالة البابا الجديدة: دعونا نعود إلى تعزيز الخير

دعا بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، الأحد، إلى العودة "إلى تعزيز الخير من أجل أنفسنا ومن أجل البشرية جمعاء".

وقال البابا فرنسيس، بمناسبة حفل تدشين الرسالة البابوية الجديدة، إن "لكل إنسان الحق في العيش بكرامة والتمتع بتطور كامل".

وأضاف: "لا يتم تحقيق المساواة من خلال القول إن جميع البشر متساوون بشكل مجرد، إنما هي نتيجة للتنمية الواعية والتربوية للأخوة".

وتابع: "كم أن عائلتنا البشرية تحتاج لأن تتعلم العيش المشترك في وئام وسلام من دون الحاجة لأن نكون جميعا متشابهين".

وشدد بابا الفاتيكان على أنه يجب "أن تكون لدينا الشجاعة لإعطاء صوت للذين يتعرضون للتمييز بسبب إعاقتهم.. لقد وجد العالم من أجل الجميع، لأننا جميعا، نحن البشر، نولد على هذه الأرض بالكرامة نفسها".

وأشار إلى أن العدالة "تتطلب بأن نعترف ونحترم ليس فقط حقوق الأفراد، لكن أيضا الحقوق الاجتماعية وحقوق الشعوب".

يشار إلى أنه تم توقيع الرسالة البابوية الجديدة من قبل البابا فرنسيس، السبت، بمدينة أسيزي وسط إيطاليا.

وتأتي الرسالة البابوية الجديدة "كلنا أخوة" امتدادا لـ"وثيقة الأخوة الإنسانية" التي وقعها شيخ الأزهر، أحمد الطيب، والبابا فرنسيس في العاصمة الإماراتية أبوظبي مطلع شهر فبراير 2019.