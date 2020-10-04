فيديوجراف .. عقار ريمديسيفير .. طريق ترامب للتعافى من كورونا

ويستخدم عقار ريمديسفير فى علاج الإيبولا، كما يساعد فى وقف تكاثر الفيروسات، مثل: الفيروسات التاجية ويمنع قدرتها من نسخ نفسها بشكل أكبر داخل جسم المريض.

كما يسرع عقار ريميديسفير من شفاء مرضى مصابى كورونا بنسبة 30%، حيث أثبت نجاحه فى علاج المرضى فى بداية إصابتهم، على عكس المصابين من الحالات الحرجة، فهو أكثر فعالية فى المراحل المبكرة من الفيروس التاجى.

وأظهرت نتائج التجارب السريرية، أجريت على أكثر من ألف شخص، أن مرضى "كوفيد-19" الذين يعانون من مشاكل فى الجهاز التنفسى وتناولوا عقار الـ"ريميديسفير" تحسّنوا أسرع من أولئك الذين تناولوا الأدوية الأخرى.