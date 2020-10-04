الشرطة الألمانية : لا توجد دوافع عنصرية وراء هجوم مارباخ

كان الهجوم، الذى وقع صباح أمس السبت، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، فضلاً عن حدوث أضرار مادية زادت قيمتها عن نصف مليون يورو.
ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قال متحدث باسم الشرطة، إنه لا يوجد أدلة على ذلك وفقًا للوضع الحالى للتحقيقات، مضيفًا أنه لم يتم استدعاء جهاز حماية الدولة "المعنى بالتعامل مع الجرائم السياسية" فى الواقعة.
وذكر المتحدث أن منفذ الهجوم، وهو ألمانى، كان قد تلفظ بشعارات معادية للأجانب وللشرطة ووجه إهانات إلى أفراد الشرطة أثناء القبض عليه.
وقالت الشرطة إن الرجل كان فى " حالة نفسية استثنائية"، وهو يقبع حالياً فى الحبس الاحتياطى. ولم يكن الرجل معروفاً للشرطة من قبل.
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