كاليدونيا الجديدة باقية تحت السيادة الفرنسية

أسفرت النتائج النهائية للاستفتاء بشأن الاستقلال عن فرنسا في أرخبيل كاليدونيا الجديدة اليوم الأحد عن فوز الأصوات الرافضة للاستقلال بنسبة قُدرت بـ 53,26 بالمائة.

وبهذه النتائج التي أعلنتها وزارة ما وراء البحار الفرنسية يفوز الموالون للبقاء ضمن السيادة الفرنسية في ثاني استفتاء حول الاستقلال حيث جرى الأول عام 2018، فيما حققت نسبة الأصوات الاستقلالية تقدما طفيفا مقارنة بالاستفتاء السابق.

تقارب معدلات الأصوات الاستقلالية من جهة والموالية لفرنسا من جهة أخرى يعني انقساما عميقا داخل مجتمع الأرخبيل يتعين التعاطي معه بما لا يؤدي إلى هزات سياسية وأمنية، لاسيما أن المخاوف حقيقية ما دامت العديد من الهيئات والشخصيات دعت قبل ساعات في الأرخبيل إلى قبول النتائج مهما كانت والتزام الهدوء والسلمية.

حسب هيئة المحافظة السامية في كاليدونيا الجديدة التي أعلنت هذه النتائج، كانت نسبة المشاركة عالية وفاقت نظيرتها خلال الاستفتاء الذي جرى قبل عامين. وبلغ هذا المعدل اليوم بعد إغلاق مكاتب التصويت 85,64 بالمائة متجاوزا نظيره في استفتاء عام 2018 الذي لم يتجاوز 80,63 بالمائة.

ويفترض تنظيم استفتاء ثالث سنة 2022، وستكون نتيجته نهائية سواء كانت في صالح الاستقلاليين أو في صف خصومهم الذين أبدوا مسبقًا رفضهم استحقاقا ثالثا حول الاستقلال.

تجدر الإشارة إلى أن التصويت سنة 2018 بشأن الاستقلال عن فرنسا انتهى بفوز الرافضين للانفصال بنسبة 56,7 بالمائة، مما يسمح لباريس بالاحتفاظ بإحدى قواعدها الهامة في منطقة المحيط الهادئ في ظرف تحولات جيوسياسية عميقة تجري في العالم على حساب نفوذها الإقليمي والدولي.

بعد إعلان النتائج النهائية للتصويت، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذه المناسبة عن عرفانه لقرار الكاليدونيين البقاء ضمن السيادة الفرنسية والتزامه بتنظيم استفتاء ثالث بعد عامين في حال تمسك بها أهل الأرخبيل.